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        26. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 23:29 Güncelleme:
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        26. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi.

        Kentteki bir termal otelde düzenlenen festivalin kapanışında, Çekya'dan "Karolina Krajnikova Quartet" grubu sahne aldı.

        Grup, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverler, konsere ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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