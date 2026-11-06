8 kişinin katil zanlısı dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Katliam zincirinin fitilini biçerdöver borcu ateşlemiş Zanlı Arif Sefa. Ö.: "Tartışmadan sonra şahısları öldürmeyi kafama koydum" "Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" Zanlının kaçış güzergâhında araç gasp etmek için önüne gelene kurşun yağdırdığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan ve art arda araçlar gasp eden cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün jandarmaya verdiği resmi ifade tutanağı ortaya çıktı. Zanlı, katliamın biçerdöver alımsatımından kalan senet ve borç tartışmasıyla başladığını, ardından kaçabilmek için önüne çıkan araçları ve sürücüleri hedef aldığını itiraf etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde pompalı tüfekle dehşet saçtıktan sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan firari şüpheli Arif Sefa Ö.'nün (28) karakoldaki sorgusunda kan donduran detaylar yer aldı. İfadesinde biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten şüpheli, sabah saatlerinden itibaren yoğun alkol aldığını, tüfeğini ve fişek dolu kovayı aracına koyarak buluşma yerine gittiğini beyan etti.

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"Öldürmeyi kafama koydum, kafalarına nişan alarak vurdum"

Katliamın başlangıcını anlatan zanlı, Kırşehirli Noman Toprak'tan vadeli biçerdöver aldığını, yanan biçerdöver ve kalan borç nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyü kırsalına çektiğini aktaran Arif Sefa Ö., "Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum. ‘Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim' diyerek şahısları kırsal alana çektim. Transit aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum" dedi.

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Kaçmak için araç ve can aldığını itiraf etti

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek için art arda saldırılar düzenlediğini itiraf eden zanlı, Kıyır köyü yolunda önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurarak öldürdüğünü, araçlarını gasp ettiğini söyledi. Gasp ettiği araçla ilerlerken hafif sürtüştüğü araç sürücüsü İsmail Ş.'nin tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine şahsı kafasından vurarak katlettiğini belirten zanlı, Selimiye köyü mevkiinde ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir çekiciye (tır) ateş açtığını aktardı.

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Öğretmenlerin aracını durdurup geriye doğru saymış

Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladığını kaydeden zanlı, Yukarıtandır köyü civarında ise öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğunu belirtti. O anları soğukkanlılıkla anlatan şüpheli, "İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyüne yaklaştığım esnada aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın şahıs vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim" ifadelerini kullandı.

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MİT süsü verip muhtarlardan tabanca istemiş

Öğretmenleri vurduktan sonra önündeki bir başka araca arkadan çarparak gasp ettiğini, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtiğini anlatan Arif Sefa Ö., Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracını ve sonrasında bir aracı silah zoruyla gasp ettiğini itiraf etti. Tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca temin etmeye çalıştığını belirten zanlı, girdiği köylerde muhtarların evini bularak kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıttığını, beylik tabancalarını almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

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Kovalamaca sonucu yakalandı

Aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçmaya devam ettiğini, Taşlık Mahallesi'nde anahtarı üzerinde olan bir aracı çaldığını belirten şüpheli, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığını, aracından inip yaya olarak kaçmaya çalışırken düşerek yakalandığını ifade etti. Zanlı ifadesinin sonunda, "Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.