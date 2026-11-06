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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Katledilen öğretmenin eşi tabutunun başında gözyaşı döktü Hilal öğretmenin cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katılıyor

        Katledilen öğretmenin eşi tabutunun başında gözyaşı döktü Hilal öğretmenin cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katılıyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin cenaze töreni öncesinde eşinin tabutun başında döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Katledilen öğretmenin eşi tabutunun başında gözyaşı döktü Hilal öğretmenin cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katılıyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin cenaze töreni öncesinde eşinin tabutun başında döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katılıyor.

        İhsaniye ilçesinde cinayet zanlısı Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak katledilen 8 kişiden biri olan öğretmen Hilal Mete'nin cenazesi, törenin düzenleneceği alana getirildi. Tören öncesinde genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Şahin Mete, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşin feryatları alanda bulunanları duygulandırdı.

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        Öğretmen Hilal Mete'nin son yolculuğuna uğurlanacağı törene katılmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş tören alanındaki yerini aldı. Törenin başlaması beklenirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

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