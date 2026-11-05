8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurarak öldüren, 1 kişiyi yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin, Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.