Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Saldırıya uğrayan 3 araçta bulunanların birbirleriyle bağlantılarının olmadığı ortaya çıktı Hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin aynı okulda göreve yaptığı belirlendi

        Saldırıya uğrayan 3 araçta bulunanların birbirleriyle bağlantılarının olmadığı ortaya çıktı Hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin aynı okulda göreve yaptığı belirlendi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Üç araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise aynı okulda göreve yaptığı belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Saldırıya uğrayan 3 araçta bulunanların birbirleriyle bağlantılarının olmadığı ortaya çıktı Hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin aynı okulda göreve yaptığı belirlendi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Üç araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise aynı okulda göreve yaptığı belirlendi.

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yapılan incelemelerde, 3 araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu’nda göreve yaptığı belirlendi.

        REKLAM

        Saldırganın karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurduğu ve içerisindeki insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi. Dehşet anlarının ardından kaçan zanlının kimliğini belirleme ve yakalama çalışmaları güvenlik güçlerince geniş çaplı sürdürülüyor. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

        Araçlar çekiciyle kaldırıldı

        Saldırının gerçekleştiği ve kurşunların hedefi olan araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, firari saldırganı yakalamak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldüğü katliamla ilgili yeni detayları ortaya...
        Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldüğü katliamla ilgili yeni detayları ortaya...
        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın öğretme...
        Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın öğretme...
        Afyonkarahisar Valiliğinden silahlı saldırılara ilişkin açıklama: "8 kişi h...
        Afyonkarahisar Valiliğinden silahlı saldırılara ilişkin açıklama: "8 kişi h...
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü