GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı bulunan başka bir kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

- Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise kent merkezi, İhsaniye ilçesi ve Anıtkaya beldesi olmak üzere birden fazla noktada meydana gelen silahlı saldırı sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, olayın faillerinin yakalamasına yönelik çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."