Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü - Yeniden
Giriş: 05.11.2026 - 18:51 Güncelleme:
Sayın yazı işleri müdürlerine;
'Afyonkarahisar'da iki araçta 5 kişinin cesedi bulundu' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan son bilgilerle güncelleyip yeniden veriyoruz.
YENİDEN
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Kadir KAPLAN/ AFYONKARAHİSAR,
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