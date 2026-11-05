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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü - Yeniden

        Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü - Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü - Yeniden

        Sayın yazı işleri müdürlerine;

        'Afyonkarahisar'da iki araçta 5 kişinin cesedi bulundu' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan son bilgilerle güncelleyip yeniden veriyoruz.

        YENİDEN

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        Kadir KAPLAN/ AFYONKARAHİSAR,

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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