Afyonkarahisar'da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 7 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlar içerisindeki 3 farklı noktada 7 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı. Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.