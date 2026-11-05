GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.
Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.
Hastanelere kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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