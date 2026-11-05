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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü

        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

        Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.

        Hastanelere kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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