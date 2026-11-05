Afyonkarahisar'da araç içinde 5 kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesinde bağlı Kıyır köyü yakınlarında iki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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