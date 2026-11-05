Şuhut'ta "Maarif'in Kalbinde Şuhut Okuyor" projesi

Fatih İlkokulu öğretmeni Esra Şehri Karaca öncülüğünde Şuhut Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte veliler, "Sınır Var Sinir Yok" adlı kitabı değerlendirdi. Buluşmada çocuk eğitimi, aile içi iletişim ve bilinçli ebeveynlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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