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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nda incelemede bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nda incelemede bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut ilçesindeki Keklik Üretme İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nda incelemede bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut ilçesindeki Keklik Üretme İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Aktaş, Şuhut'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Keklik Üretme İstasyonu'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurum yetkilileri, Aktaş'a istasyonda bu yıl 10 bin kınalı ve çil kekliğin üretildiği temmuz, ağustos ve eylül aylarında 1500'ünün Afyonkarahisar'da olmak üzere ülkenin farklı illerinde doğaya salındığı belirtti.

        Vali Aktaş da yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı adına yürütülen çalışmalardan dolayı kurum çalışanlarına teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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