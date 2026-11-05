Jandarma birimlerindeki inşaat çalışmaları devam ediyor
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatları sürüyor.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatları sürüyor.
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aktaş, büyük oranda tamamlanan inşaatların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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