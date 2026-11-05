Jandarma birimlerindeki inşaat çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatları sürüyor.

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