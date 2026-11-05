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        Çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları sürüyor

        Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Beyyazı ve Salar beldelerinde üreticilerle bir araya gelindi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları sürüyor

        Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Beyyazı ve Salar beldelerinde üreticilerle bir araya gelindi.

        İl müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personeller tarafından gerçekleştirilen toplantılarda; tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, bitki ve hayvan sağlığı, hastalıklarla mücadele, BReçete Sistemi, su verimliliği ve tarım sigortaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantılarda üreticilerin sorun, talep ve önerileri de dinlenirken, merak edilen sorular uzman personeller tarafından yanıtlandı. İl genelindeki köy ve beldelerde çiftçi eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

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