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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Dereçine beldesindeki tarlada çalışan A.O.B, yanına gelen husumetlileri İ.Ö, Ö.K. ve G.S. tarafından darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan A.O.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan İ.Ö, Ö.K. ile G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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