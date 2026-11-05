Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dereçine beldesindeki tarlada çalışan A.O.B, yanına gelen husumetlileri İ.Ö, Ö.K. ve G.S. tarafından darbedildi.

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