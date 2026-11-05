Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Dereçine beldesindeki tarlada çalışan A.O.B, yanına gelen husumetlileri İ.Ö, Ö.K. ve G.S. tarafından darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.O.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan İ.Ö, Ö.K. ile G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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