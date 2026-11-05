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        Uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 200 bin TL para ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanırken, operasyonda uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 200 bin TL para ele geçirildi

        Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanırken, operasyonda uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

        Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 800 gram uyuşturucu madde, 197 adet uyuşturucu hap, 26 gram uyuşturucu madde, 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 920 TL ile bin 300 dolar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda D.U., E.S.S. ve E.R.D. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçu kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, E.R.D. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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