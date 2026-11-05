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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda, İ.O, D.U, E.S.S. ile E.R.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O, D.U. ile E.S.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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