Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda, İ.O, D.U, E.S.S. ile E.R.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O, D.U. ile E.S.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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