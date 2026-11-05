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        Afyonkarahisar'da polis bir haftada 57 aranan şahsı yakaladı

        Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin 26 Ekim2 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda, aralarında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişinin de bulunduğu toplam 57 aranan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da polis bir haftada 57 aranan şahsı yakaladı

        Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin 26 Ekim2 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda, aralarında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişinin de bulunduğu toplam 57 aranan şahıs yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 972 şahıs ve bin 544 araç sorgulandı. Uygulamalarda 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 bıçak ele geçirilirken, bıçak taşıyan 5 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 17 şahsa ve 30 araca idari para cezası kesildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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