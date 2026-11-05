Bolvadin Belediyesi 245 milyon 946 bin 6 TL kâr elde ettiğini duyurdu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin Belediyesi, mali yapısında 245 milyon 946 bin 6 TL kâr elde ettiğini duyurdu.

Bolvadin Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sıkı mali disiplin, kaynakların etkin kullanımı ve gelir artırıcı çalışmalar sayesinde belediye tarihinde bir ilke imza atıldığı belirtildi. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla elde edilen kârın, ilçe halkına hizmet ve yatırım olarak geri döndürüleceği ifade edildi.