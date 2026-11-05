Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Giriş: 05.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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