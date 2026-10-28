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        AFSİADFED Başkanı Sayın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Afyonkarahisarlı Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (AFSİADFED) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin ekonomik bağımsızlık, üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        AFSİADFED Başkanı Sayın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Afyonkarahisarlı Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (AFSİADFED) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin ekonomik bağımsızlık, üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Sayın, iş insanları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, yatırımların ve istihdamın artırılmasının önemine dikkat çekerek, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutladı. Sayın, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı. Cumhuriyetin kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Sayın, üretim, teknoloji, nitelikli istihdam ve yatırım alanlarında atılacak adımların ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için iş dünyasının üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

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        Anadolu’nun dört bir yanında yatırım yapan, üretim gerçekleştiren ve istihdam sağlayan iş insanlarının ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Sayın, şehirler ve sektörler arasında kurulacak iş birliklerinin kalkınma sürecini hızlandıracağını kaydetti. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra ortak yatırımların da Türkiye’nin ekonomik gücünü artıracağını ifade etti.

        AFSİADFED birinci yılını kutluyor

        Mesajında, kuruluşunun birinci yıl dönümünü de kutladıkları AFSİADFED’in çalışmalarına değinen Sayın, federasyonu Afyonkarahisarlı iş insanları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, yeni yatırım fırsatları oluşturmak ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla kurduklarını belirtti.

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        AFSİADFED’in, Afyonkarahisar kökenli iş insanlarını farklı şehirlerde ortak hedefler etrafında buluşturmayı amaçladığını aktaran Sayın, üretimi ve istihdamı artıracak çalışmalara destek vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Sayın, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (AFSİAD) 35 yıllık geçmişinden gelen bilgi ve tecrübeden güç aldıklarını belirterek, Afyonkarahisar’dan başlayan dayanışmanın Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını istediklerini ifade etti.

        AFSİAD ve AFSİADFED olarak Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmayı ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Sayın, mesajının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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