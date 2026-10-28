Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nde başarı ödülü

Türkiye’de ilk kez 6 Haziran 2025’te Afyonkarahisar’da uygulanmaya başlanan Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Geçici Koruyucu Aile Süreç Yönetimi Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli Değerlendirme Toplantısı’nda düzenlenen törende ödül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz tarafından Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan’a takdim edildi.

Çocukların üstün yararını ve esenliğini esas alan modelle, çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici aile ortamlarında büyümelerine katkı sunulması hedefleniyor.

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Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, çocukların korunması, desteklenmesi ve sağlıklı bir aile ortamında gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü çocuk odaklı sosyal hizmet çalışmalarına devam ettiği belirtildi.