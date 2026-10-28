Bolvadin'de 'Cumhuriyet Sokağı' sergisi açıldı

Cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlamaları kapsamında Bolvadin’de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Hasan Gemici Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin büyük bir özveriyle hazırladığı "Cumhuriyet Sokağı" sergisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Eğitime ve genç nesillerin millî bilincine verdiği önemle tanınan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından coşku ve sevgiyle karşılandı.

Öğrencilerin millî birlik, beraberlik ve vatan sevgisi duygularını pekiştirmek amacıyla hazırladığı "Cumhuriyet Sokağı", Cumhuriyetin kazanımlarını, tarihî süreçleri ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini gözler önüne serdi. Sergide yer alan her bir eseri tek tek inceleyen Keleş, öğrencilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve onların heyecanına ortak oldu.

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Ziyaret sırasında eğitime ve öğrencilere olan inancını bir kez daha vurgulayan Keleş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Cumhuriyetimizin kazanımlarını, tarihî değerlerimizi ve millî birlik ruhumuzu geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza aktaran bu tür anlamlı projeler bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı, vatan sevgisinin en güzel kanıtıdır. Bu anlamlı ve vizyoner çalışmada emeği geçen tüm okul idarecilerimize, özverili öğretmenlerimize ve geleceğimizin mimarı sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum."