Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

Aktaş, kentteki bir alışveriş merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantları inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aktaş, 2026 yılına ilişkin KADES uygulamasından gelen ihbar verilerini paylaştı.

KADES uygulamasının şiddete maruz kalan kadınların emniyet ve jandarma ekiplerine hızlı şekilde ulaşmasını sağladığını aktaran Aktaş, "İlimiz genelinde 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 2 bin 400 KADES ihbarı geldi. Bunların yüzde 35 civarı deneme amacıyla basılan ya da asılsız ihbarlardan oluşuyor. Diğer ihbarlara da emniyet ve jandarma ekiplerimiz müdahale ederek gerekli işlemleri gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

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Aktaş, stantlarda görev yapan personele karanfil dağıttı.