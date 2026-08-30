Afyonkarahisar'da 11. Rahvan At Yarışları Zafer Kupası başladı

Yarışları, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile çok sayıda kişi izledi.

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