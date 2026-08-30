Çay'da asker eğlencesi düzenlendi

Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde 16 genç için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen Asker Kınası Programı'na katıldı.

Kara, asker kına gecesinin bundan sonra belediyenin organize edeceğini belirterek, "Askere gidecek gençlerin kıyafet, canlı müzik, kına ve ikramlar dahil tüm masraflarını hayırseverler karşıladı. Ailelerin rahat nefes almasını sağladık. Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Pazarağaç beldesinde de vatan aşığı kahramanlar var. Bu toprakların özünde kardeşlik, birlik, beraberlik var." dedi.