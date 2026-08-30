Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 00:16 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri birliği, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve meşaleler eşliğinde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek Zafer Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşte, tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Leao'dan!
        Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Leao'dan!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        5'inci sezon çekimleri başladı
        5'inci sezon çekimleri başladı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları

        Benzer Haberler

        Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor
        Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bıçakla kavgada 17 yaşındaki Muhammet Ali öldü, babası yaralandı
        Bıçakla kavgada 17 yaşındaki Muhammet Ali öldü, babası yaralandı
        Büyük Taarruz'un 104. yılında motosikletliler tarihi rotayı turluyor
        Büyük Taarruz'un 104. yılında motosikletliler tarihi rotayı turluyor
        Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü Sürücü tırın altında hurdaya dönen araçt...
        Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü Sürücü tırın altında hurdaya dönen araçt...