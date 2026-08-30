Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri birliği, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve meşaleler eşliğinde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek Zafer Meydanı'nda sona erdi.

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