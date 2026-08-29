Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor

Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlık göstererek Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehit olan Giresunlular, kabirleri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan, 42 ve 47'nci alayları oluşturan askerlerden 14'ünün mezarının bulunduğu, ilçeye bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İscehisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Giresun Federasyonu tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Törende mehteran ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, törende yaptığı konuşmada, "Milli mücadelemizin zirvesi olan Büyük Taarruz'un başladığı noktalardan birinde bulunuyoruz. 104 yıl önce bugünlerde burada büyük mücadeleler yaşandı." dedi.

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Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Demir, İscehisar Kaymakamı Enis Akdağoğlu, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.