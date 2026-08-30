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        Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 00:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        M.K. (36) idaresindeki 34 DF 5278 plakalı otomobil, Bolvadin-Çay kara yolunda A.K'nin kullandığı 42 AGL 760 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisinde sıkışan M.K. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Hayatını kaybettiği belirlenen otomobil sürücüsünün cenazesi, Bolvadin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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