Afyonkarahisar'da 180 aileye gıda yardımı yapıldı

Afyonkarahisar'da Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev), 180 aileye gıda yardımı yaptı.

YetimSev Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, yaptığı açıklamada, kent merkezi ve Bolvadin ilçesindeki 180 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtımı yapıldığını belirtti.

Paylaşmanın bereketini, kardeşliğin sıcaklığını ve dayanışmanın güzelliğini yaşatmaya devam ettiklerini aktaran Ülkü, "Ailelerimize ulaştırdığımız yardım paketlerinde, temel gıda ürünlerini ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri de yer alıyor. Ailelerimizin sofrasına bereket, gönlüne umut olabilmek için gayret ediyoruz. Bu iyilik yolculuğunda emeği, desteği ve duası olan bütün hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.