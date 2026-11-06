8 kişiyi katleden cinayet zanlısı tutuklandı

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde peş peşe düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasp ettiği araçlarla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçmış, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

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