Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda öldürülen çiftçinin oğlu babasını anlattı

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda öldürülen çiftçinin oğlu babasını anlattı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsmail Şen'in oğlu, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda öldürülen çiftçinin oğlu babasını anlattı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsmail Şen'in oğlu, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

        İhsaniye ilçesinde zanlı Arif Sefa Ö'nün silahlı saldırısında yaşamını yitiren evli ve 4 çocuk babası İsmail Şen'in (63) yaşadığı İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde hüzün hakim.

        Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan İlyas Şen (33), AA muhabirine, babasının çok yardımsever, çevresinde sevilen ve herkesin yardımına koşan biri olduğunu söyledi.

        Şen, zanlının Kıyır köyü yolunda Seydi Ahmet (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'u (69) vurduktan sonra, olayı gören babasını da tanık olduğu için öldürdüğünü dile getirdi.

        REKLAM

        Babasının hayvan alım satımı yaptığını ve çiftçilikle uğraştığını anlatan Şen, "Babam olay günü Kıyır köyünden hayvan satın almıştı. Bunun için ödeme yapması gerekiyordu. Parayı toparladı. Nakit istedikleri için bankadan parayı çekti. Biz olayı ilk duyduğumuzda 'Acaba yanında yüklü para olduğu için para için mi yapıldı' diye düşündük. Olay farklıymış yani." ifadesini kullandı.

        - "Babam ekmeği için çalışan, ekmeğinin peşinde biriydi"

        Şen, babasının kimseye zararı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Babam iyi biriydi. Kendi işiyle uğraşan, herkese yardımcı olan biriydi. Yolda kalan arabasız biri varsa aracına alırdı. Hangi köyden olursa olsun kapısına kadar götürürdü. Herkese iyilik ederdi. Bir hasta varsa götürür akşama kadar o hastayla hastanede bekler, sonra evine bırakırdı. Katilin en ağır cezayı almasını isterim. Günahsız kaç tane insanı niye öldürüyor ki? Ne istedi babamdan? Diğer insanlardan ne istedi? Hastaneden çıkıp evine giden iki yaşlı insanı niye öldürüyorsun ki? Babam ekmeği için çalışan, ekmeğinin peşinde biriydi."

        REKLAM

        - "Köyümüzde kimseyle dargınlığı bile olmayan biriydi"

        Şen'in akrabası da olan Olukpınar Köyü Muhtarı Musa Şen de çok iyi bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

        Tesadüfen oradan geçtiği için hayatını kaybetmesinin çok acı olduğunu anlatan Şen, "İsmail kimseyle sorunu olan birisi değil. Katili tanıma gibi bir şansı yok. Olayla alakası yok. Çok sevilen birisiydi. Hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Köyümüzde kimseyle dargınlığı bile olmayan biriydi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı Ö...
        Katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı Ö...
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen toprağa verildi
        Katledilen Hilal öğretmenin kuzeni konuştu Katledilen öğretmen Hilal Mete'n...
        Katledilen Hilal öğretmenin kuzeni konuştu Katledilen öğretmen Hilal Mete'n...
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla...
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla...
        8 kişinin katil zanlısı dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Katliam...
        8 kişinin katil zanlısı dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Katliam...
        Katledilen öğretmenin eşi tabutunun başında gözyaşı döktü Hilal öğretmenin...
        Katledilen öğretmenin eşi tabutunun başında gözyaşı döktü Hilal öğretmenin...