Katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı Öğretmen Mete ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişi de toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş İhsaniye ilçesinde, İsmail Şen ise İscehisar ilçesinde toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Hilal Mete'nin cansız bedeni, defnedilmek üzere Bayraktepe Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze merasimine kederli ailenin yanı sıra Vali Dr. Naci Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü üyeleri, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yardımcısı Yelkenci ve protokol üyeleri acılı aileye taziyelerini iletirken, genç öğretmenin tabutuna sarılan öğrencileri ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarda katledilen öğretmenlerden Hilal Mete, meslektaşları ve öğrencilerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tören alanında acı dolu feryatlar yükselirken, cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

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