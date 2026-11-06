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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Katledilen Hilal öğretmenin kuzeni konuştu Katledilen öğretmen Hilal Mete'nin kuzeni Veysel Erbay: "Öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur" Acı haberi alınca İstanbul'dan geldiklerini belirten Erbay: "Deli raporu verilmesini istemiyoruz, gerekeni devletimiz yapacaktır"

        Katledilen Hilal öğretmenin kuzeni konuştu Katledilen öğretmen Hilal Mete'nin kuzeni Veysel Erbay: "Öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur" Acı haberi alınca İstanbul'dan geldiklerini belirten Erbay: "Deli raporu verilmesini istemiyoruz, gerekeni devletimiz yapacaktır"

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin kuzeni Veysel Erbay, cenaze töreninde konuştu. Haberi alır almaz İstanbul'dan yola çıktıklarını belirten Erbay, zanlıya rapor verilmesini istemediklerini ve devletin en ağır cezayı vermesini beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Katledilen Hilal öğretmenin kuzeni konuştu Katledilen öğretmen Hilal Mete'nin kuzeni Veysel Erbay: "Öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur" Acı haberi alınca İstanbul'dan geldiklerini belirten Erbay: "Deli raporu verilmesini istemiyoruz, gerekeni devletimiz yapacaktır"

        Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete’nin kuzeni Veysel Erbay, cenaze töreninde konuştu. Haberi alır almaz İstanbul’dan yola çıktıklarını belirten Erbay, zanlıya rapor verilmesini istemediklerini ve devletin en ağır cezayı vermesini beklediklerini söyledi.

        İhsaniye ilçesinde cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün pompalı tüfekle art arda gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine katılan yakınlarının acısı ve öfkesi tazeliğini koruyor. Katledilen öğretmenin kuzeni Veysel Erbay, aldıkları acı haberle derin bir şok yaşadıklarını ifade etti.

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        "Haberi duyduk, İstanbul'dan atlayıp geldik"

        Büyük bir şok içinde olduklarını dile getiren Veysel Erbay, "Kuzeni oluyoruz. İstanbul'dan çok kişi geldik buraya. Bir anda şok olduk, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Acımız çok taze. Bir anda telefon geldi, bir haber duyduk, atlayıp geldik. Öğretmendir; öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur. Devlet de makamını bayrağıyla vermiştir. Tabii sadece bayrak asmakla bitmiyor, devletimiz gerekeni yapar. Biz devletimizin arkasındayız, devletimiz de bizim arkamızda duracaktır" dedi.

        "Deli raporu verilmesini istemiyoruz"

        Zanlının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Erbay, "Yüreğimize su serpilmedi. Zanlıya deli raporu verilmesini asla istemiyoruz. Olay sonrası jandarmaya da söyledik ancak 'Bu artık devletin elinde, gereken yapılacak' dediler. Devletimize güveniyoruz, adaletin tecelli etmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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