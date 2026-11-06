Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi
Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden çift, son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden çift, son yolculuğuna uğurlandı.
Saldırıda yaşamını yitiren Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve eşi Satı Aydoğmuş'un (69) cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.
İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyünde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye çiftin yakınları ile Kaymakam Koray Yanıktepe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş ve vatandaşlar katıldı.
- Olay
Afyonkarahisar'da dün Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişi silahlı saldırıda öldürülmüştü. Yukarıtandır köyünde ise yaralı bulunan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
Yaralı bulunan başka bir kişi de tedavi altına alınmıştı.
Saldırıda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) yaşamını yitirmişti.
Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesi kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetmiş, jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde bulmuştu. Araçta pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.
Şüpheli, dün akşam saatlerinde Eskişehir'de güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
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