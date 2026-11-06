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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla başlamış (7)

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla başlamış (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla başlamış (7)

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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