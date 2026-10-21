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        Afyonkarahisar'da 46 su kaynağında kirlilik incelemesi

        Afyonkarahisar'da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek su kirliliğinin önlenmesi amacıyla 46 su kaynağında numune alma ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 46 su kaynağında kirlilik incelemesi

        Afyonkarahisar’da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek su kirliliğinin önlenmesi amacıyla 46 su kaynağında numune alma ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.

        Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ekim 2026 dönemi kapsamında il genelinde belirlenen 46 su kaynağı izleme noktasından numuneler alınıyor. Numuneler üzerinde arazi ve laboratuvar ortamında analizler gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçları, bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleriyle birlikte değerlendirilerek tarımsal kaynaklı kirlilik riskleri belirleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gübreleme, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, toprak işleme ve hayvansal gübrelerin depolanması gibi tarımsal uygulamalara yönelik önleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

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        Su kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ve kuraklığın etkilerine karşı sürdürülebilir su yönetiminin desteklenmesi amacıyla yürütülen izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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