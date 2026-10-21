Çay'da okullara spor malzemesi dağıtıldı

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, spor salonunda düzenlenen törende, "İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ilçemize ayrılan bütçeyle alınan spor malzemelerini ilçemizdeki okullarımıza teslim ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli spor malzemeleriyle spor yapmalarını amaçlıyoruz. Bizim amacımız, topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak." ifadesini kullandı.

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