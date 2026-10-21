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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2)

        YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Emirdağ ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobilde Şaban Ayhan, Hatice Ayhan, Soner Ertuğrul ve Süleyman Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 34 CBB 110 plakalı otomobilde yaralanan sürücü Hüseyin B. ile beraberindeki Rıdvan Güven, Şakir Ertonga, Yılmaz Ertonga'nın ise tedavileri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

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