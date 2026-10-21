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        Afyonkarahisar'da bin 320 öğrenciye siber güvenlik eğitimi

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören bin 320 öğrenciye yönelik siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bin 320 öğrenciye siber güvenlik eğitimi

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören bin 320 öğrenciye yönelik siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

        SİBERAY faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilere siber zorbalık, dijital mahremiyet, kişisel verilerin korunması, dijital şantaj ve yasa dışı bahis konularında bilgi verildi. Eğitimlerde kişisel ve finansal bilgilerin korunması, güçlü parolalar kullanılması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve özel içeriklerin paylaşımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Dijital şantaj veya siber zorbalıkla karşılaşılması durumunda iletişimin kesilmesi, delillerin saklanması ve en kısa sürede kolluk birimlerine başvurulmasının önemine dikkat çekildi.

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        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik SİBERAY faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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