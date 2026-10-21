Floor Curling kulüp müsabakaları tamamlandı
Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.
Giriş: 21.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.
Müsabakalarda genç kızlar kategorisinde Şimşek A Kulübü, genç erkekler kategorisinde Şimşek B Kulübü, genç karma kategorisinde ise Şimşek A Kulübü birinciliği elde etti.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
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