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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. 42 DVU 92 plakalı otomobille, 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 42 DVU 92 plakalı otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri, morga götürüldü.

        Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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