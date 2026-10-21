Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. 42 DVU 92 plakalı otomobille, 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 42 DVU 92 plakalı otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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