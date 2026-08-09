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        Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü.

        İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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