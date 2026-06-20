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        Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

        Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

        Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni, kentteki bir düğün salonunda yapıldı.

        Şube Başkanı Mustafa Arslan, programda yaptığı konuşmada, 9 yıllık süreçte Afyonkarahisar'da ortaokul ve liselerin kütüphanelerine 60 binin üzerinde kitabın kazandırıldığını belirtti.

        Projenin temel amacının öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarına katkı sunmak olduğunu aktaran Arslan, "Seçilen eserlerde özellikle kurtuluş mücadelesi, Filistin meselesi ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların sesi olma temaları öne çıkarıldı. Çalışmanın yalnızca sendikal bir faaliyet değil, topluma karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, sendika temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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