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        Afyonkarahisar'da devrilen tıra otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da devrilen tıra otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        B.E. (46) idaresindeki 42 ANZ 076 plakalı mısır yüklü tır, Ağılcık köyü yakınlarında devrildi. K.A'nın (66) kullandığı 03 ABB 176 plakalı otomobil de devrilen tıra çarptı.

        Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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