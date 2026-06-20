Sandıklı'da iş insanından çocuklara forma hediyesi

Sandıklı ilçesinde bir iş insanı, 100 çocuğa A Milli Takım forması hediye etti.



İş insanı Yunus Arslan, Hisar Mahallesi'ndeki 100 çocuğa A Milli Takım forması dağıttı.



Formaları üzerlerine giyen çocuklar, sevindi.



Arslan, gazetecilere, yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğa ortak olmak, onlara ay-yıldızlı formamızın gururunu yaşatmak istedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spora yönelmesi ve milli değerlerimize aidiyet hissetmeleri bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.



Çocuklar da kendilerine forma hediye eden Arslan'a teşekkür etti.

