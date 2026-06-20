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        Bayat Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet programı düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Bayat Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet programı düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Yüksekokul yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Prof.Dr. Deniz Yeni ve dönem birincisi Gülhanım Akdağ'ın konuşmasının ardından öğrenciler folklor gösterileri yaptı.


        Diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlattı, mezuniyetlerini kutladı.

        Törene, Bayat Kaymakamı Ahmet Akdağ, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, ilçe protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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