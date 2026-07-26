Afyonkarahisar'da "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi. Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, ailelere yönelik çeşitli yarışmalar yapıldı. Takım oyunlarının ardından madalya töreni yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti.

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