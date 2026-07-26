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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi

        Afyonkarahisar'da "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen "Aile Çadır ve Karavan Kampı" sona erdi.

        Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, ailelere yönelik çeşitli yarışmalar yapıldı.

        Takım oyunlarının ardından madalya töreni yapıldı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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