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        Afyonkarahisar'da bir evin çatısında sıkışan ineği itfaiye kurtardı

        Afyonkarahisar'da düştüğü evin çatısının çökmesi sonucu sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bir evin çatısında sıkışan ineği itfaiye kurtardı

        Afyonkarahisar'da düştüğü evin çatısının çökmesi sonucu sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, zıplayarak kot farkı bulunan evin çatısına düştü.

        Ahşap çatının çökmesi sonucu sıkışan ineği gören vatandaşlar, durumu Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin çatısına çıkarak halatlarla ineği kurtarmaya çalıştı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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