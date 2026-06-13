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        Afyonkarahisar'da etkili olan dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

        Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak ve dolu yüzünden bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da etkili olan dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

        Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak ve dolu yüzünden bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Kentte öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Çıkrık ve Beyyazı beldesi ile Sinanpaşa'nın Taşoluk, Ahmetpaşa beldeleri ve İhsaniye ilçesinin Kayıhan beldesi ile bazı köylerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Dolu nedeniyle beyaza bürünen yollarda su birikintileri oluştu.

        Taşoluk beldesindeki cadde ve yollarda oluşan yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki dolu nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ait iş makineleri ve ekipler, belde merkezinde temizleme çalışması yaptı.

        Bölgelerdeki ekili arpa, buğday ve ayçiçeği arazilerinin de dolu ve sağanaktan zarar gördüğü bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgelerdeki ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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